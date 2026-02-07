В стильном образе от FROLOV: KHAYAT эффектно выступил в финале Национального отбора-2026
- KHAYAT выступил в финале Национального отбора на Евровидение-2026 с песней "Герцы", которая описывает внутреннее состояние человека на грани выносливости.
- Это четвертая попытка KHAYAT принять участие в Нацотборе.
В финале Национального отбора на Евровидение-2026 KHAYAT выступил под восьмым номером.
Артист исполнил конкурсный трек "Герци", представив продуманный сценический номер, передает 24 Канал.
Песня "Герцы" – о внутреннем состоянии человека, который живет на грани выносливости. Когда мир диктует, испытывает, а внутри – пустота.
Эта история не о борьбе и не о победе. Она о внутренней боли и растерянности, которые можно или временно глушить, или научиться жить с ними,
– рассказывал ранее певец.
Для выступления в Нацотборе-2026 KHAYAT выбрал look от бренда FROLOV.
Образ Андрея для меня – это образ живого камня, путешественника, который проходит сквозь бурю эмоций и превращает ее в силу движения вперед,
– поделился концепцией дизайнер Иван Фролов в комментарии изданию Marie Claire.
Вместе с артистом на сцене появились бэк-вокалисты. Вся команда была одета в единой матовой серой гамме, вдохновленной оттенками камня, скал и архитектурного бетона.
KHAYAT выступил в финале Национального отбора на Евровидение-2026: смотрите видео онлайн
Что известно об участии KHAYAT в Нацотборе?
- В борьбе за место в финале Нацотбора-2026 KHAYAT обошел группу Karyotype, певиц MON FIA, ANSTAY, Марту Адамчук и артиста OKS, победив по результатам зрительского голосования.
- В этом году это четвертая попытка артиста одержать победу.
- Впервые он принял участие в конкурсе в 2019 году с песней Ever. После этого KHAYAT пробовал свои силы в Нацотборе также в 2020-м и 2025-м годах.
- По предварительным прогнозам еврофанов, в финале Нацотбора-2026 певцу пророчат шестое место.