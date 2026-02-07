В стильном образе от FROLOV: KHAYAT эффектно выступил в финале Национального отбора-2026

В финале Национального отбора на Евровидение-2026 KHAYAT выступил под восьмым номером.

Артист исполнил конкурсный трек "Герци", представив продуманный сценический номер, передает 24 Канал.

Песня "Герцы" – о внутреннем состоянии человека, который живет на грани выносливости. Когда мир диктует, испытывает, а внутри – пустота.

Эта история не о борьбе и не о победе. Она о внутренней боли и растерянности, которые можно или временно глушить, или научиться жить с ними,

– рассказывал ранее певец.

Для выступления в Нацотборе-2026 KHAYAT выбрал look от бренда FROLOV.

Образ Андрея для меня – это образ живого камня, путешественника, который проходит сквозь бурю эмоций и превращает ее в силу движения вперед,

– поделился концепцией дизайнер Иван Фролов в комментарии изданию Marie Claire.

Вместе с артистом на сцене появились бэк-вокалисты. Вся команда была одета в единой матовой серой гамме, вдохновленной оттенками камня, скал и архитектурного бетона.

KHAYAT выступил в финале Национального отбора на Евровидение-2026: смотрите видео онлайн

Что известно об участии KHAYAT в Нацотборе?