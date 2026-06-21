Владимир Завадюк принял участие в юбилейном марше "Киев-Прайд" вместе со своим бойфрендом
21 июня в Киеве прошло юбилейное десятое шествие "Киев-Прайд Марш", в котором, по оценкам организаторов, приняли участие от трёх до пяти тысяч человек. Среди присутствующих был продюсер Владимир Завадюк.
Об этом он сообщил в инстаграме. Завадюк пришел на Марш равенства со своим бойфрендом Павлом.
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В этом году участники "Киев-Прайда" требовали признания семей ЛГБТИК+ людей и протестовали против дискриминационного проекта нового Гражданского кодекса. Владимир Завадюк и его бойфренд Павел присоединились к шествию и скандировали различные лозунги, в частности "Бунтуй, люби, права не отдавай!".
Владимир Завадюк на "Киев-Прайде" / видео с инстаграма продюсера
Владимир Завадюк на "Киев-Прайде" / видео с инстаграма продюсера
Во время мероприятия Завадюк также выступил с речью. Рядом с ним стояла модель Надежда Шаповал.
Мне очень хочется, чтобы больше людей не боялись делать личный каминг-аут. Мне очень хочется, чтобы Марш всё больше превращался в Прайд, чтобы сюда приходили влиятельные люди, звёзды, телеведущие, люди с большой аудиторией, потому что это очень важно для каждого из нас,
– сказал продюсер.
Когда Владимир Завадюк сделал каминг-аут?
- Напомним, что Владимир Завадюк сделал каминг-аут в апреле 2023 года. Он сообщил, что стал жить вместе со своим бойфрендом.
- Впоследствии продюсер рассказал, что после каминг-аута стал чувствовать себя свободнее, а его круг общения расширился. Завадюк добавил, что не столкнулся с предвзятостью со стороны знакомых.
- Владимир также признался, что мама приняла его.