Ким Кардашьян встречается со звездой Формулы-1 Льюисом Гамильтоном, – СМИ

Британский автогонщик Льюис Гамильтон встречается с Ким Кардашян. На выходных они отправились в романтическую поездку в Великобританию, где насладились уютным ужином и массажем для пары.

Об этом сообщает издание The Sun. Кардашьян прилетела из Лос-Анджелеса на своем частном самолете, стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов, чтобы провести вечер с семикратным чемпионом мира "Формулы-1".

Ким Кардашян прибыла с большим багажом в отель Эстель Манор в Котсуолдсе. Ее и Льюиса Гамильтона охраняли трое охранников. По словам инсайдеров, знаменитостям предоставили эксклюзивное право на пользование шикарным спа-центром в загородном клубе в округе Уитни (графство Оксфордшир), а потом они пообедали в отдельной комнате.

Все выглядело очень романтично. Ким и Льюис воспользовались всеми предложенными удобствами. Двое из трех (охранников – 24 Канал) стояли на страже у дверей своей комнаты, чтобы никто не мог их побеспокоить,

– рассказал источник.

Отметим, что Гамильтон знает Ким много лет и был близок с ее бывшим мужем, рэпером Канье Уэстом. Однако между ними никогда не было романтических отношений.

Как пишет издание, Кардашян в субботу днем приземлилась в аэропорту Оксфорда. Ее уже ждали два автомобиля – один для багажа знаменитости. Льюис прибыл в отель на вертолете.

Прибытие Ким было очень сдержанным. Ее сопровождали два охранника, и ее быстро провели внутрь. Через час, около 16:00, Льюис приземлился на вертолете и зашел внутрь, где общались другие гости,

– утверждает очевидец.

Инсайдеры рассказали, что Ким и Льюис делили комнату в основной части дома.

Они заказали массаж для пары и имели полный доступ к услугам только для двоих. Все было очень тихо – они, очевидно, хотели провести немного времени только для себя. Вечером они поужинали в отдельной комнате, поэтому рядом не было других гостей,

– поделился инсайдер.

Звезда реалити-шоу и автогонщик выехали из отеля около 11:00 на двух автомобилях.

Что известно об отношениях Ким Кардашьян и Льюиса Гамильтона?