Подогрели слухи о романе: Ким Кардашьян и Льюиса Хэмилтона заметили вместе на Супербоуле
- Ким Кардашян и Льюис Хэмилтон посетили Супербоул вместе, что подогрело слухи об их романе.
- Кардашян и Хэмилтон появились в VIP-люксе на мероприятии в Санта-Кларе.
Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон вместе посетили Супербоул, прошедший 8 февраля на стадионе Levi's в городе Санта-Клари (штат Калифорния). Так, знаменитости подогрели слухи о романе.
Об этом сообщает People. Кардашян и Хэмилтона сняли на видео.
К слову Ким Кардашян встречается со звездой Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном, – СМИ
Ким Кардашян и Льюиса Хэмилтона заметили вместе в VIP-люксе на Супербоуле перед историческим выступлением пуэрто-риканского рэпера Bad Bunny, пишет Harper's Bazaar.
Звезда реалити-шоу была одета в черную шубу из искусственного меха. Свой образ Кардашян дополнила украшениями, а также сделала прическу в стиле 2000-х годов. Хэмилтон выбрал черную спортивную кофту, а на ушах у него были большие бриллиантовые серьги-гвоздики. Ким и Льюис гармонично смотрелись вместе.
Напомним, недавно издание The Sun сообщило, что Кардашян и Хэмилтон встречаются. Они якобы отправились в романтическую поездку в Великобританию.
Коротко о личной жизни Кардашян и Хэмилтона
Ким Кардашьян была замужем за музыкальным продюсером Дэймоном Томасом и рэпером Канье Уэстом. Также она встретилась с Реджи Бушем, Майлзом Остином, Крисом Хамфрисом, Питом Дэвидсоном.
Льюис Хэмилтон состоял в отношениях с певицей Николь Шерзингер. Автогонщика также связывали с Рианной, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Шакирой и другими знаменитостями.