Кирилл Буданов ответил, считает ли себя подкаблучником
- Кирилл Буданов познакомился с будущей женой Марианной в 2013 году в поезде, и они поженились 25 октября 2014 года.
- Буданов заявил, что часто действует по советам жены, что частично подтверждает его "подкаблучничество".
Руководитель ОП Кирилл Буданов и его жена Марианна поделилась подробностями своих отношений. Бывший начальник ГУР, в частности, ответил, считает ли себя подкаблучником.
Историю своих отношений Будановые рассказал в комментарии изданию "Бабель".
Кирилл Буданов познакомился со своей будущей женой в 2013 году. Мужчина встретил Марианну в поезде, когда возвращался из Одессы. Они пообщались и обменялись телефонами.
Это было Богом предусмотрено, что мы встретились именно в тот момент. Меня не должно было там быть, его не должно было там быть, но все сошлось,
– говорит Марианна.
На первое свидание Кирилл Алексеевич приехал с цветами, книгой австралийского писателя Стефана Цвейга и весами – он запомнил, что Марианна тогда активно тренировалась. Кроме того, она училась в университете "Украина" на психолога. Интересно, что женщина не знала, кем работал Буданов.
Я думала, он занимается не связанной с военным делом работой, и мне не было важно, какую должность он занимает,
– поделилась она.
Вскоре Кирилл и Марианна решили съехаться. Руководитель ОП несколько раз делал предложение любимой, однако получал отказ. "Я знала, что это будет навсегда, но держала марку", – объяснила Марианна.
Однако Буданов заверил, что не из тех мужчин, которые после первого отказа обижаются и завершают отношения. Влюбленные сыграли свадьбу 25 октября 2014 года.
А вместе мы, я считаю, с 17 августа 2013 года – с момента знакомства в поезде,
– отметила жена Буданова.
Для супругов главная ценность – это семья. За спиной руководителя ОП называют подкаблучником. На вопрос журналистов, что он об этом думает, Кирилл Алексеевич ответил так: "Большинство людей на самом деле говорят: как женщина говорит, так я и делаю. Это плюс-минус правда".
Марианна часто называет своего мужа "Алексеевич", с "деформированным восприятием опасности".
Когда ты соединяешь свою жизнь непосредственно с таким человеком, как Кирилл Алексеевич, на тебя ложится ответственность не только за свою жизнь, но и жизнь его собратьев, жен собратьев и их детей,
– подчеркнула Буданова.
Для справки! Для Кирилла Буданова брак с Марианной – второй.
Напомним, в 2022 году в интервью журналу ELLE Марианна делилась, что в их отношениях присутствует романтика. Жена Буданова рассказывала, что они имеют традицию писать друг другу записки с пожеланиями на день.
Когда в первые недели полномасштабного вторжения Марианна праздновала день рождения, муж сделал для нее открытку своими руками и подарил, когда любимая проснулась.
Что известно об отравлении Марианны Будановой?
28 ноября 2023 года стало известно, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.
После длительного ухудшения состояния здоровья ее госпитализировали, женщина находилась под наблюдением врачей.
СМИ сообщали, что Марианну могли отравить мышьяком и ртутью.
Симптомы отравления заметили и у нескольких работников разведки. Кирилл Буданов не пострадал.