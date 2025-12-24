Кирилл Ганин впервые отреагировал на слухи о мобилизации

В начале декабря СМИ сообщили, что комик и актер Кирилл Ганин пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. Он вышел на связь и впервые отреагировал на слухи о мобилизации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ганина. Актер опубликовал юмористические видео.

В первом видео Кирилл Ганин сыграл уклониста, который переплывает реку, чтобы попасть в Польшу. Однако мужчину задерживает пограничник и просит показать документы. Вероятно, это отсылка к скандальной шутке об уклонисте, который утонул в Тисе. Она прозвучала в сценке команды "Фам Фаталь" на Лиге Смеха.

Видел много новостей, а также видео по поводу тех самых новостей, поделюсь с вами лучшими. И это только начало,

– написал Ганин под видео.

Во втором ролике Кирилл изобразил мужчину, который пришел в ТЦК, чтобы мобилизоваться. Так, комик намекнул, что служит в Десантно-штурмовых войсках.

Я несколько раз говорил в интервью, что меня дважды не брали в армию. Что ж, вот третья попытка,

– написал он.

Кто сообщил, что Кирилл Ганин мобилизовался?