Кирилл Ганин впервые отреагировал на слухи о мобилизации
- Кирилл Ганин, комик и актер, опубликовал юмористические видео на тему мобилизации, намекнув, что служит в Десантно-штурмовых войсках Украины.
- В одном из видео Ганин сыграл уклониста, переплывающего реку в Польшу, а в другом изобразил мужчину, который приходит мобилизоваться.
В начале декабря СМИ сообщили, что комик и актер Кирилл Ганин пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. Он вышел на связь и впервые отреагировал на слухи о мобилизации.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ганина. Актер опубликовал юмористические видео.
Читайте также Что известно об актере и юмористе Кирилле Ганине, который мобилизовался в ВСУ
В первом видео Кирилл Ганин сыграл уклониста, который переплывает реку, чтобы попасть в Польшу. Однако мужчину задерживает пограничник и просит показать документы. Вероятно, это отсылка к скандальной шутке об уклонисте, который утонул в Тисе. Она прозвучала в сценке команды "Фам Фаталь" на Лиге Смеха.
Видел много новостей, а также видео по поводу тех самых новостей, поделюсь с вами лучшими. И это только начало,
– написал Ганин под видео.
Во втором ролике Кирилл изобразил мужчину, который пришел в ТЦК, чтобы мобилизоваться. Так, комик намекнул, что служит в Десантно-штурмовых войсках.
Я несколько раз говорил в интервью, что меня дважды не брали в армию. Что ж, вот третья попытка,
– написал он.
Кто сообщил, что Кирилл Ганин мобилизовался?
Издание "Комментарии" сообщило, что Кирилл Ганин мобилизовался в ВСУ. Утверждалось, что его доставили в Святошинский территориальный центр комплектования, а также – что комик прошел все необходимые проверки и ВВК. Мужчину якобы отобрали в боевую бригаду.
Ганин рассказывал, что во время полномасштабного вторжения дважды приходил в военкомат, но получал отказ. Актер считает, что защита страны – его обязанность.
К тому же Кирилл отмечал, что у него нет бронирования от мобилизации.