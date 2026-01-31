Не стало "мамы Кевина" из "Один дома": Маколей Калкин с болью отреагировал на смерть Кэтрин О'Хары
- Маколей Калкин отреагировал на смерть Кэтрин О'Хары, его "мамы" из фильма "Один дома", поделившись эмоциями в инстаграме.
- О'Хара и Калкин имели теплые отношения и сохранили дружбу после съемок фильма.
Шоу-бизнес всколыхнуло трагическое известие о смерти американской актрисы Кэтрин О'Хары. Она получила мировую известность благодаря роли матери Маколея Калкина в первых двух фильмах "Один дома".
Актер отреагировал на эту печальную новость. Своими эмоциями он поделился в инстаграме.
Мама. Я думал, у нас есть время. Я хотел большего. Хотелось сесть в кресле рядом с тобой. Я слышал тебя. Но мне нужно было еще многое сказать. Я люблю тебя. Увидимся позже,
– написал Маколей Калкин.
К тому же показал совместные фото с Кэтрин О'Харой.
Как известно, между актерами сложились теплые отношения не только на экране, но и в жизни. После съемок в фильме "Один дома" они сохранили дружескую связь. В частности, в 2023 году О'Хара поддержала Калкина во время церемонии открытия его звезды на Голливудской аллее славы, искренне поздравив коллегу и отметив его чувство юмора. Об этом писало издание Los Angeles Times.
Что известно о смерти Кэтрин О'Хары?
- Актриса ушла из жизни 30 января в возрасте 71 года.
- Она умерла в своем доме в Лос-Анджелесе после кратковременной болезни. Точную причину смерти пока семья не разглашает.
- У Кэтрин О'Хары остались муж – художник-постановщик Бо Уэлч, а также двое сыновей, Мэттью и Люк.