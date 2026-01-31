Не стало "мамы Кевина" из "Один дома": Маколей Калкин с болью отреагировал на смерть Кэтрин О'Хары

Шоу-бизнес всколыхнуло трагическое известие о смерти американской актрисы Кэтрин О'Хары. Она получила мировую известность благодаря роли матери Маколея Калкина в первых двух фильмах "Один дома".

Актер отреагировал на эту печальную новость. Своими эмоциями он поделился в инстаграме.

Интересно Участник шоу "Зважені та щасливі" мобилизовался в ВСУ

Мама. Я думал, у нас есть время. Я хотел большего. Хотелось сесть в кресле рядом с тобой. Я слышал тебя. Но мне нужно было еще многое сказать. Я люблю тебя. Увидимся позже,

– написал Маколей Калкин.

К тому же показал совместные фото с Кэтрин О'Харой.

Как известно, между актерами сложились теплые отношения не только на экране, но и в жизни. После съемок в фильме "Один дома" они сохранили дружескую связь. В частности, в 2023 году О'Хара поддержала Калкина во время церемонии открытия его звезды на Голливудской аллее славы, искренне поздравив коллегу и отметив его чувство юмора. Об этом писало издание Los Angeles Times.

Что известно о смерти Кэтрин О'Хары?