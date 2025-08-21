Klavdia Petrivna предстала без маски в новом чувственном клипе: "Напоминает принцессу Диану"
- Klavdia Petrivna выпустила новую песню "Журба" и презентовала клип на нее, получив положительные отзывы от слушателей.
- Песня "Журба" рассказывает о потере и человечности, а в клипе певица появляется без маски.
Klavdia Petrivna выпустила новую лирическую песню "Журба". Певица также презентовала клип на нее.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Klavdia Petrivna. Новый трек уже получил немало положительных отзывов от слушателей.
"Журба" – это песня о потере, человечности, борьбе души, которая хочет звучать, когда мир меняется и останавливается.
Когда ты видел потери, ты не можешь не пропустить это через себя. Песня "Журба" о том, что звучит внутри, даже когда вокруг царит тишина,
– рассказала Klavdia Petrivna.
В клипе певица видит, как останавливается время. Зрители наблюдают за образами памяти, души и мгновений, исчезающих и завершающих жизненный цикл. Для каждого они могут быть разными, но ощущение – общее – оно об опыте потери, который оставляет эхо. Интересно, что в видеоработе Klavdia Petrivna предстала без маски.
Klavdia Petrivna – "Журба": смотрите видео онлайн
Реакция сети
- "Невероятно чувственная композиция!"
- "Боже. Как это классно и Соломия такая красивая без шляп, масок и украшений".
- "Поздравляю с премьерой клипа! Очень круто и эмоционально получилось".
- "Как всегда содержательно и с наполненным смыслом. От этого голоса и музыки мурашки по коже".
- "Просто невероятная Клава и невероятный клип".
- "Визуал очень хорош".
- "Мне одному в этом образе Клавдия напоминает принцессу Диану в юности? Очень нежно и будто по струнам души".
