21 серпня, 11:43
Klavdia Petrivna постала без маски у новому чуттєвому кліпі: "Нагадує принцесу Діану"

Марія Примич
Основні тези
  • Klavdia Petrivna випустила нову пісню "Журба" та презентувала кліп на неї, отримавши позитивні відгуки від слухачів.
  • Пісня "Журба" розповідає про втрату і людяність, а у кліпі співачка з'являється без маски.

Klavdia Petrivna випустила нову ліричну пісню "Журба". Співачка також презентувала кліп на неї.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Klavdia Petrivna. Новий трек уже отримав чимало позитивних відгуків від слухачів. 

"Журба" – це пісня про втрату, людяність, боротьбу душі, яка хоче звучати, коли світ змінюється і зупиняється.

Коли ти бачив втрати, ти не можеш не пропустити це через себе. Пісня "Журба" про те, що звучить всередині, навіть коли навколо панує тиша, 
– розповіла Klavdia Petrivna. 

У кліпі співачка бачить, як зупиняється час. Глядачі спостерігають за образами пам'яті, душі й митей, що зникають і завершують життєвий цикл. Для кожного вони можуть бути різними, але відчуття – спільне – воно про досвід втрати, який залишає відлуння. Цікаво, що у відеороботі Klavdia Petrivna постала без маски.

Klavdia Petrivna – "Журба": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

  • "Неймовірно чуттєва композиція!"
  • "Боже. Як це класно і Соломія така гарна без капелюхів, масок і прикрас".
  • "Вітаю з прем'єрою кліпу! Дуже круто й емоційно вийшло".
  • "Як завжди змістовно і з наповненим сенсом. Від цього голосу і музики мурашки по шкірі".
  • "Просто неймовірна Клава і неймовірний кліп".
  • "Візуал дуже гарний".
  • "Мені одному в цьому образі Клавдія нагадує принцесу Діану в юності? Дуже ніжно і ніби по струнах душі". 

