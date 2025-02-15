Аукцион, звездные гости и интересная фишка шоу: во Львове отгремел второй концерт Klavdia Petrivna

14 февраля, в День святого Валентина, во Львове отгремел второй концерт Klavdia Petrivna. Накануне певица представила обновленное шоу, где были свежие образы и премьера песни "Невже". Выступления проходили в концертном зале Malevich.

Так, Klavdia Petrivna дала свои первые концерты в 2025 году. Нашей редакции также удалось побывать на выступлении артистки 14 февраля, поэтому больше о шоу в День святого Валентина читайте в материале 24 Канала.

Кстати Никаких масок, новые образы и премьера песни: Klavdia Petrivna поразила новым концертом во Львове

Перед концертом состоялся аукцион: деньги собирали на портативные зарядные станции для хирургов медицинской роты 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Среди лотов были книга Владимира Винниченко "Записки Кирпатого Мефистофеля", подписанная Klavdia Petrivna, пиджак с дизайном певицы и встреча с ней.

Заметим! Личную встречу с Klavdia Petrivna разыграли за 50 тысяч гривен.

Артистка выступала в тех же образа, что и 13 февраля, и предстала перед публикой без маски. В частности, появилась на сцене в черной юбке с разрезом и пиджаке с камнями, а дополнила образ шляпкой и вуалью.

Klavdia Petrivna – "Я тобі брехала": смотрите видео

Среди приглашенных гостей были исполнитель OSTY, с которым Klavdia Petrivna записала песни "Не лякай" и "Хто ти", и группа TVORCHI, с которой она исполняет трек "Орбіти". На сцене вместе с ней также выступал балет.

Klavdia Petrivna и OSTY – "Не лякай": смотрите видео

Klavdia Petrivna и TVORCHI – "Орбіти": смотрите видео

Интересно, что посреди концерта раздавались три звонка, как в театре. Зрителей предупредили о том, что в это время никто не может выйти из зала и зайти обратно. После этого в зал бросали автографы-валентинки Klavdia Petrivna, кепку и фотболку-мерч певицы. Это и стало фишкой вчерашнего концерта артистки.

Завершила шоу Klavdia Petrivna своей новой песней "Невже", а потом вышла к зрителям "на бис" и спела "Я тобі брехала". В конце она пожелала фанам, чтобы им никто не врал, и чтобы они нашли свою любовь.

Klavdia Petrivna – "Невже": смотрите видео

В своем инстаграме Klavdia Petrivna поблагодарила Львов за эти два концерта и сообщила, что дальше встретится с поклонниками в Варшаве, где выступит 1 марта. Певица приедет еще в два города Польши: Вроцлав – 4 марта и Краков – 5 марта. Отметим, что это первый мини-тур артистки.