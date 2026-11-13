Сняли клип на камеру-брелок: Klavdia Petrivna и Ziferblat выпустили совместный трек "По знакомым"

Клавдия Петровна и группа Ziferblat представили совместную лирическую композицию "По знакомым" и атмосферное mood-видео к ней. Чтобы запечатлеть самые искренние эмоции без постановки, артисты сняли прогулку по Одессе на крошечную карманную VHS-камеру.

Работа над этой совместной композицией началась еще прошлой осенью, а теперь готовый результат можно увидеть на YouTube.

Песня рассказывает глубокую историю о двух совершенно разных мирах, которые пересекаются на мгновение, но никогда не смогут остаться вместе.

Ziferblat и Klavdia Petrivna – "По знакомым": смотрите видео онлайн

Видеоряд снимали в течение одного осеннего дня. Klavdia Petrivna и группа Ziferblat просто гуляли по историческому центру Одессы, наслаждались морем и общались друг с другом. Благодаря камере-брелоку удалось запечатлеть искренние эмоции без какой-либо постановки.

Камера-брелок / Фото пресс-службы артистов

Символично, что именно в Одессе поклонники впервые услышали этот трек вживую. Фрагмент композиции прозвучал на одном из концертов во время тура Клавдии Петровны еще до официальной премьеры на стриминговых платформах.

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