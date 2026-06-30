Звезда сериала "Реванш" родила первенца и впервые показала малыша

Актриса Клавдия Дрозд, известная по ролям в популярных сериалах "Реванш" и "Узнай меня", в последние дни не перестает удивлять своих поклонников. Только 28 июня звезда впервые сообщила о беременности, а уже 30 июня объявила, что стала мамой.

Актриса поделилась радостной новостью на своей странице в Instagram, опубликовав трогательное видео с новорожденным первенцем. Также она поделилась впечатлениями о родах.

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В ролике Клавдия сначала появляется с уже заметно округлившимся животиком, а через мгновение держит на руках своего малыша.

Дрозд родила сына. По ее словам, мальчик появился на свет на 40-й неделе и втором дне беременности, а сами роды длились всего четыре часа.

Вот бы и в жизни так же быстро. Но все так и было благодаря Светлане Рудченко и Владиславу Берестовому, о которых я обязательно расскажу позже, потому что назвать их "профессионалами" – это преуменьшение. Для меня они – боги,

– написала актриса.

Кто является отцом ребенка, она пока не раскрывает. Клавдия тщательно оберегает личную жизнь и редко говорит о своих отношениях. Ранее актриса объясняла, что ее возлюбленный – непубличный человек, и он не стремится к лишнему вниманию.

Напомним, что недавно о пополнении в семье также сообщил актер Андрей Клименков.