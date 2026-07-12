Некоторые писали о России: популярные книги, написанные и изданные знаменитостями
Сегодня совсем не редкость, когда актеры параллельно занимаются литературной деятельностью. И стоит отметить, что у них это хорошо получается.
Некоторые книги становятся бестселлерами и приятно удивляют читателей многогранностью автора, раскрывающейся в словах на страницах. Если вы сейчас в поиске и не знаете, что бы такого почитать, то 24 Канал рекомендует обратить внимание на эту подборку.
Лили Коллинз – "Без фильтра. Ни стыда, ни сожаления, только я"
Актриса, ставшая звездой культового сериала "Эмили в Париже", обладает незаурядным писательским талантом, проявившимся еще в детские годы. В подростковом возрасте она вела несколько колонок для различных изданий. "Без фильтра" – это ее первая книга, в которой Лили откровенно рассказала о переживаниях современных 20-летних девушек. Она обратила внимание на свои победы и поражения, рассказала историю о борьбе с расстройством пищевого поведения. Цель этой книги – научиться находить что-то хорошее в самые тяжелые моменты жизни.
Кара Делевинь – "Зеркальце, мое зеркальце"
Актриса, певица и модель в 2017 году выпустила дебютный роман под названием "Зеркало, зеркало". По сюжету, четверо подростков чувствуют себя не "в своей тарелке", однако у них есть общее увлечение – музыка. Но их жизнь меняется, когда одного из друзей находят полуживым в реке.
Кара рассказывала, что написать эту книгу было ее давней мечтой. В основу заложены темы взросления, поиска себя и важности дружбы.
Мэттью Перри – "Друзья, любовницы и большая беда"
Книга звезды сериала "Друзья" вышла за год до трагической смерти актера. На ее страницах он поделился с миром своим жизненным путем, длительной борьбой с зависимостями, этапами лечения и съемками в культовом ситкоме.
После его смерти спрос на книгу вырос в десятки, если не в сотни раз.
Том Фелтон – "По ту сторону волшебной палочки. Магия и хаос моего взросления"
Актер, сыгравший в фильмах о "Гарри Поттере" роль Драко Малфоя, выпустил автобиографические мемуары, где откровенно и с юмором рассказывает о детстве на съемочной площадке, отношениях с коллегами и "звездной болезни".
Андрей Кузьменко – "Я, "Победа" и Берлин"
Автобиографическая комедийная повесть украинского музыканта Андрея Кузьменко "Скрябина" рассказывает о том, как начинающий музыкант вместе со своим другом отправляется в Берлин на старой "Победе", чтобы обменять машину на "Мерседес". Очевидно, что путешествие превращается в сплошное приключение.
Более того, по книге даже сняли одноименный фильм.
Почему книга Риз Уизерспун стала скандальной
В прошлом году американская актриса, ставшая популярной благодаря фильмам "Блондинка в законе", выпустила дебютный роман "Gone Before Goodbye". Казалось, что в этом нет ничего особенного, но все же есть одно "но".
Книга рассказывает о талантливой военной хирургине Мэгги Маккейб, которая теряет мужа и успешную карьеру. Ей звонит хирург-косметолог Эван Барлоу и делает предложение: он погасит все долги, если Мэгги проведет операцию клиенту в России. Тот, в свою очередь, готов платить миллионы.
Мегги отправляется в грязный мир российской олигархии, на Рублевку, "возможно, самый богатый жилой район в мире", где подозрительный тип Олег Рагоравич, один из 10 самых богатых и замкнутых российских миллиардеров, предлагает ей работу,
– говорится в рецензии Los Angeles Times.
Немалое количество людей выразило свое возмущение. Актрисе в соцсетях напомнили, что Россия имеет статус страны-агрессора и ежедневно убивает невинных людей. Терпимо относиться к России в это время – проявление неосведомленности.
Но это не первый раз, когда Риз Уизерспун попадает в скандал. Осенью 2024 года в книжном клубе актриса выбрала книгу Юхеа Ким, которая открыто восхищается Россией и даже посещала эту страну.