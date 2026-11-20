20 ноября певица KOLA выпустила первый альбом "Диван розового цвета", в который вошли 14 песен.

Послушать альбом уже можно на всех стриминговых платформах. Это одна из самых откровенных и смелых работ артистки, в которой она искренне рассказывает о жизни пары – от первых бабочек в животе до разбитых сердец, сообщает 24 Канал.

Почему именно "диван"? По замыслу KOLA, это молчаливый свидетель всего, что переживают влюбленные. Именно на нем смотрят кино, нежно обнимаются, ссорятся, плачут после измен и пытаются найти общий язык. Розовый цвет здесь тоже не случаен: он символизирует не только романтику или "розовые очки", но и весь непростой спектр эмоций.

Главным синглом альбома стала трогательная песня "Гайки". Она о том, что настоящая любовь скрывается в простых повседневных вещах: в теплой заботе, внимании и искренних объятиях.

KOLA – "Гайки": смотрите видео онлайн

Единственный дуэт в релизе – композиция "Вулицями сонними", которую KOLA записала вместе со своим саунд-продюсером Иваном Клименко.

Альбом получился очень разнообразным по настроению: здесь есть и нежность ("На БЗ"), и пылкая страсть ("Лес"). О том, как больно, но необходимо отпускать прошлое, певица размышляет в треках "Самурай" и "Ариведерчи", а песня "Кохаешь" напоминает о чувствах, которые не угасают с годами. Не обошлось и без тем токсичных отношений – трек "Нет-нет-нет" учит распознавать манипуляции, а "You're star tonight" возвращает веру в собственные силы.

К слову, среди свежих музыкальных новинок – совместная работа KHAYAT и alyona alyona. Артисты выпустили эмоциональный трек "Лють", в котором откровенно заговорили о темной стороне людей.