Послухати платівку вже можна на всіх стримінгових платформах. Це одна з найбільш відвертих та сміливих робіт артистки, у якій вона щиро розповідає про життя пари – від перших метеликів у животі до розбитих сердець, передає 24 Канал.

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Чому саме "диван"? За задумом KOLA, це мовчазний свідок усього, що переживають закохані. Саме на ньому дивляться кіно, ніжно обіймаються, сваряться, плачуть після зрад і намагаються порозумітися. Рожевий колір тут теж не випадковий: він символізує не лише романтику чи "рожеві окуляри", а й увесь непростий спектр емоцій.

Головним синглом альбому стала щемлива пісня "Гайки". Вона про те, що справжнє кохання ховається у простих щоденних речах: у теплій турботі, увазі та щирих обіймах.

KOLA – "Гайки": дивіться відео онлайн

Єдиний дует у релізі – композиція "Вулицями сонними", яку KOLA записала разом зі своїм саундпродюсером Іваном Клименком.

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Альбом вийшов дуже різноманітним за настроєм: тут є і ніжність ("На БЗ"), і палка пристрасть ("Ліс"). Про те, як боляче, але необхідно відпускати минуле, співачка розмірковує в треках "Самурай" та "Арівідерчі", а пісня "Кохаєш" нагадує про почуття, які не згасають роками. Не обійшлося й без тем токсичних взаємин – трек "Ні-ні-ні" вчить розпізнавати маніпуляції, а "You're star tonight" повертає віру у власні сили.

До слова, серед свіжих музичних новинок – спільна робота KHAYAT та alyona alyona. Артисти випустили емоційний трек "Лють", у якому відверто заговорили про темний бік людей.