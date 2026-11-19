Відеороботу в мультяшному стилі уже можна переглянути на ютубі, а от про що сама пісня – розповідаємо далі в матеріалі.

Adv

популярні відео

Новий трек KHAYAT та alyona alyona про фальш, подвійні стандарти, несправедливість та емоції, які дедалі складніше стримувати. Ідея дуету виникла спонтанно: артисти поєднали свої різні музичні стилі, щоб показати, як накопичена злість виривається назовні.

Я бачу навколо багато люті. Майже в кожній людині. Люди перестали тримати в собі це страшне почуття, зняли маски – і виявилося, що навіть найдобріші на перший погляд насправді можуть бути злими й безсердечними. Я відчуваю лють повсюди: в інтернеті, у реальному житті. І для людей, які сіють зло, лють завжди готує пастку– поділилася alyona alyona.

Водночас музиканти наголошують: їхня пісня не є закликом до агресії. Це радше спроба чесно назвати почуття, які суспільство часто воліє замовчувати, адже навіть за найспокійнішою усмішкою часом ховається те, що вже давно вийшло з-під контролю.

KHAYAT та alyona alyona – "Лють": дивіться відео онлайн

А раніше прем'єрою шанувальників потішила Альона Омаргалієва, яка випустила рок-версію треку "Я не хочу бути зайвою".