Песни Назария Яремчука до сих пор звучат на концертах, их исполняют другие украинские артисты, а некоторые композиции переживают новую волну популярности.

Но кому принадлежат права на музыкальное наследие легендарного певца и может ли его семья запретить другим исполнителям петь эти хиты? Об этом сыновья артиста Дмитрий и Назарий Яремчуки рассказали в интервью для проекта "Наедине с Гламуром".

Дмитрий пояснил, что нужно различать авторские и смежные права. Первые принадлежат людям, создавшим песню, – композитору и автору текста. Смежные права касаются исполнения композиции, включая голос артиста. По словам Дмитрия, смежные права на исполнение песен отца принадлежат ему, брату и сестре.

Права в первую очередь принадлежат авторам песни – композитору и поэту. Есть несколько песен, что написал папа. Смежные права – это уже права на голос, исполнение этих произведений. Смежные права, да, они принадлежат брату, мне и нашей сестре,

– пояснил сын певца.

Назарий Яремчук добавил, что песни отца настолько известны, что сложно представить, чтобы кто-то мог запретить их исполнять. Он упомянул, в частности, "Червону руту", "Родину" и "Стожары".

Интервью с сыновьями Назария Яремчука: смотрите видео онлайн

Также в беседе братья затронули тему отношений с сестрой. Они рассказали, ссорились ли с Марией Яремчук.