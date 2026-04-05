Nemo поразили исполнением легендарной песни Ивасюка на концерте Jerry Heil: видео к мурашкам

Вчера, 4 апреля, в киевском Дворце спорта состоялся концерт Jerry Heil. Артистка презентовала программу "Джерело".

Среди приглашенных гостей были победители Евровидения-2024 Nemo. Они уже второй раз приехали в Киев и спели вместе с Jerry Heil, передает 24 Канал.

Не пропустите Легендарное "Караоке на майдане" возвращается: где и когда состоятся съемки шоу

Nemo исполнили легендарную украинскую песню "Запроси мене у сни". Автором слов является поэт Богдан Стельмах, а музыку к композиции написал Владимир Ивасюк.

Победители Евровидения-2024 появились на сцене в классическом черном костюме, белой рубашке и галстуке. Артисты играли на фортепиано, а позже к ним присоединилась Jerry Heil. Зрители в зале были в восторге от исполнения украинской песни Nemo. Заметим, что они пели почти без акцента.

Nemo и Jerry Heil – "Запроси мене у сни"

Jerry Heil и Nemo порадовали поклонников еще одним дуэтом. Они исполнили трек "Добавь громкости" в сопровождении оркестра. Постановку прекрасно дополнял Freedom Ballet.

Jerry Heil и Nemo – "Добавь громкости"

Для справки! Nemo – небинарная личность. Артисты просят использовать к себе местоимения они/их.

Что известно о первом приезде Nemo в Киев?