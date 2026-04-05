Nemo поразили исполнением легендарной песни Ивасюка на концерте Jerry Heil: видео к мурашкам
- На концерте Jerry Heil в киевском Дворце спорта гости Nemo исполнили песню "Запроси мене у сни" Ивасюка.
- Jerry Heil и Nemo также спели дуэтом трек "Добавь громкости" с оркестром.
Вчера, 4 апреля, в киевском Дворце спорта состоялся концерт Jerry Heil. Артистка презентовала программу "Джерело".
Среди приглашенных гостей были победители Евровидения-2024 Nemo. Они уже второй раз приехали в Киев и спели вместе с Jerry Heil, передает 24 Канал.
Nemo исполнили легендарную украинскую песню "Запроси мене у сни". Автором слов является поэт Богдан Стельмах, а музыку к композиции написал Владимир Ивасюк.
Победители Евровидения-2024 появились на сцене в классическом черном костюме, белой рубашке и галстуке. Артисты играли на фортепиано, а позже к ним присоединилась Jerry Heil. Зрители в зале были в восторге от исполнения украинской песни Nemo. Заметим, что они пели почти без акцента.
Nemo и Jerry Heil – "Запроси мене у сни": смотрите видео онлайн
Jerry Heil и Nemo порадовали поклонников еще одним дуэтом. Они исполнили трек "Добавь громкости" в сопровождении оркестра. Постановку прекрасно дополнял Freedom Ballet.
Jerry Heil и Nemo – "Добавь громкости": смотрите видео онлайн
Для справки! Nemo – небинарная личность. Артисты просят использовать к себе местоимения они/их.
Что известно о первом приезде Nemo в Киев?
Впервые Nemo приехали в Киев в октябре 2025 года. 10 октября они выступили в клубе Atlas, презентовав альбом Arthouse.
Гостьей концерта стала Jerry Heil. Артисты исполнили вместе "Добавь громкости" и трек The Code, с которой Nemo победили на Евровидении.
В ночь на 10 октября Россия нанесла массированный удар по Украине, в частности по столице. Так, музыканты из Швейцарии провели ночь в укрытии отеля.
Кстати, в Киеве Nemo встретились с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко. Они посетили ресторан "100 лет назад вперед" и попробовали борщ.