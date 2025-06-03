После бесплатного концерта в Бразилии: Леди Гага попала в Книгу рекордов Гиннеса
- Бесплатный концерт Леди Гаги в Рио-де-Жанейро стал самым посещаемым концертом сольной артистки, собрав примерно 2,5 миллиона человек.
- Концерт побил рекорд Мадонны, которая собрала 1,6 миллиона человек на том же пляже в 2024 году; ожидается, что он принесет местной экономике 105,8 миллиона долларов.
Бесплатный концерт Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, что в Бразилии, попал в Книгу рекордов Гиннеса. Грандиозное шоу стало самым посещаемым концертом сольной артистки.
Выступление Леди Гаги в Рио-де-Жанейро состоялось 3 мая 2025 года. Концерт посетили примерно 2,5 миллиона человек, сообщает Show 24 со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.
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Концерт Леди Гаги в Бразилии побил рекорд Мадонны. Певица выступила на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро 4 мая 2024 года, собрав примерно 1,6 миллиона человек.
Оба события стали частью серии бесплатных шоу, которые продвигаются компанией Live Nation совместно с туристическим агентством Рио. Ожидается, что концерт Леди Гаги принесет местной экономике 105,8 миллиона долларов.
Певица выступила с песнями из своего нового альбома Mayhem, куда вошел популярный трек Abracadabra, а также со старыми любимыми хитами: Paparazzi, Bad Romance, Poker Face, Alejandro, Born this Way.
Спасибо, что творите историю вместе со мной. Народ Бразилии – это причина, почему я могу сиять,
– сказала Леди Гага публике.
Заметим, что концерт Рода Стюарта на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, который состоялся 31 декабря 1994 года, стал самым посещаемым концертом в целом. В тот вечер было по меньшей мере 3,5 миллиона человек.
Напомним, что полиция предотвратила теракт на концерте Леди Гаги в Бразилии.