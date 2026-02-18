Неизвестные сорвали концерт MELOVIN в Ровно: на место происшествия прибыла полиция

Вчера, 17 февраля, в Ривне должен был состояться концерт MELOVIN по случаю 10-летия его карьеры. Однако шоу сорвали неизвестные лица.

Об этом сообщили организаторы мероприятия на своей странице в инстаграме. Выступление пришлось отменить из соображений безопасности зрителей. Билеты можно вернуть в месте, где их приобрели.

Читайте также MELOVIN снова в центре внимания: что известно о его последних отношениях и почему их называют пиаром

Концерт MELOVIN должен был состояться в Ривненском городском дворце культуры "Текстильщик". В комментарии Общественному директор заведения Анатолий Чугуевец рассказал, что неизвестные люди устроили протест.

Они стояли с плакатами, где писало "Не за гей браки воюют герои", и выкрикивали лозунги против однополых отношений. Присутствующим сообщили, что концерт отменен по техническим причинам.

Должен был быть концерт. Подписано соответствующее соглашение. Пришла группа людей, выкрикивали лозунги. Охрана организаторов покинула помещение. Тогда приехала полиция, чтобы пообщаться с присутствующими. Ничего такого горячего нет,

– отметил директор дворца культуры.

Неизвестные сорвали концерт MELOVIN в Ровно: видео из сети

Неизвестные сорвали концерт MELOVIN в Ровно: видео из сети

Чугуевец отметил, что решение об окончательной отмене или переносе концерта примут позже.

Пресс-секретарь Нацполиции Мария Юстицк рассказала вещателю, что они получили сообщение о конфликте.

Правоохранители оперативно отреагировали и прибыли на место происшествия. Во время обработки сообщения никаких столкновений или других существенных нарушений общественного порядка зафиксировано не было,

– поделилась она.

Сам MELOVIN пока не прокомментировал инцидент.

Для справки! В июле 2021 года во время музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве MELOVIN сделал каминг-аут и объявил, что бисексуал. На сцене артист сначала поцеловал девушку, а потом парня, а также поднял флаг ЛГБТ.

Что известно о последних отношениях MELOVIN?