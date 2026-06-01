На концерте Нади Дорофеевой парень сделал предложение любимой: трогательное видео

В Тернополе состоялся концерт Нади Дорофеевой, который запомнился не только ярким выступлением артистки.

Во время выступления мужчина сделал предложение своей возлюбленной. Трогательный момент попал на видео и быстро разлетелся по сети.

Степан вышел на сцену с большим букетом красных роз. Девушка ответила "да" и не смогла сдержать слез в этот трогательный момент. Зрители поздравили влюбленных громкими аплодисментами.

Я не знаю, что может быть прекраснее того, что произошло в этот момент на сцене в Тернополе,

– сказала Надя Дорофеева и поздравила пару с началом нового этапа в отношениях.

После этого Светлана вместе с артисткой исполнила песню "Вотсап".

На чьих концертах еще признавались в любви?

Во время концерта Phil It в МЦКИ (Октябрьском дворце) один из зрителей также решил сделать предложение своей возлюбленной прямо со сцены. Пара поднялась к артистам, после чего парень стал на одно колено и попросил девушку стать его женой. Она ответила согласием, а присутствующие в зале поддержали пару громкими аплодисментами.

Похожая история произошла и на концерте львовского муниципального хора "Гомон" в Нью-Йорке. После исполнения композиции "Очі волошкові" участник коллектива Петр Балушка сделал предложение своей возлюбленной Инне Торбич. Девушка сказала "да", а в завершение Петр подарил ей кольцо и большой букет цветов.