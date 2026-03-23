В Литве отменили концерты немецкого певца и бывшего участника группы Modern Talking Дитера Болена. 20 ноября он должен был выступить в городе Клайпеда, а 21 ноября – в городе Каунас.

Об этом сообщает литовский вещатель LRT.

Не пропустите Назвал Путина своим "хорошим другом": Жан-Клод Ван Дамм возмутил заявлением

В пятницу ссылки на концерты Дитера Болена исчезли из системы продажи билетов, а информация о них больше недоступна на сайтах арен Швитурио и Жальгирис, где должен был выступить певец.

Литовский вещатель получил подтверждение от продавцов билетов, что билеты на концерты продаваться не будут.

Да, концерт в Каунасе отменен. Мы посоветовались с организаторами и договорились, что такое мероприятие не должно происходить на нашей арене,

– рассказал руководитель организации мероприятий на арене Жальгирис.

Организацией концертов Болена должно было заниматься агентство Spark Live. Почему отменили выступления певца – неизвестно, однако причиной могли стать его недавние интервью, отрывки из которых распространялись в сети.

Певец раскритиковал охлаждение немецко-российских отношений, призвал покупать энергоресурсы в России и утверждал, что Германия и Россия были командой мечты.

Три года назад Дитер критиковал санкции, которые Запад ввел против России, а недавно заявил, что "Украина не имеет шансов против России."

LRT отмечает, что Дитер Болен – второй иностранный артист на этой неделе, чьи концерты отменили в Литве из-за симпатии к России. Речь идет о выступлении хорватского виолончелиста Степана Хаусера, которое должно было состояться в августе в вильнюсском парке Калну.

В Риме отменили выступление Светланы Захаровой