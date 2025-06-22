Не только Степан Гига: кто из артистов будет выступать во Дворце спорта в 2025 году

В этом году украинские артисты начали настоящий марафон с выступлений во Дворце спорта. Крупнейшую концертную площадку страны уже покорили KOLA, Степан Гига и другие звезды, а некоторые все еще готовятся к масштабным шоу.

В материале Show24 рассказываем о шоу, которые уже показали во Дворце спорта, а также о тех, которые состоятся осенью и зимой 2025.

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Кто уже выступал в 2025 году

Алла Волкова

"Трішки вагітна" – это первый сольный стендап во Дворце спорта. Он состоялся 11 января 2025 года. Алла рассказывала о материнстве, отношениях и быте без фильтров. Было очень смешно и по-настоящему.

Степан Гига

Легенда украинской эстрады собрал Дворец спорта 1 марта 2025 года. Степан Гига объединил своими песнями целые поколения. "Этот сон" и другие хиты звучали голосами родителей и их детей.

KOLA

Молодая звезда украинского попа, известна хитами "Вместе ли?", "У сердца", во второй раз собрала Дворец спорта 8 марта. Зрители не только насладились любимыми треками, но и получили немало эмоций от того, что происходило на сцене: выступлений звездных гостей, романтического просвещения, благотворительного сбора на эвакуацию раненых.

DOROFEEVA

Одна из самых популярных партисток Украины 12 апреля 2025 года собрала свой второй сольный Дворец спорта. Исполнительница сделала настоящее шоу с невероятными образами, танцевальными постановками, приглашенными гостями.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ весной собрали сразу два Дворца спорта – 8 и 10 мая. Это было энергичное, очень чувственное и одновременно сильное шоу, которое проникло в самые сердца зрителей. Конечно, не обошлось без благотворительной части – часть средств перечислили на дроны и авто для ВСУ.

"Жадан и Собаки"

24 мая во Дворце спорта "Жадан и Собаки" сыграли концерт для 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия". Именно там служит лидер группы Сергей Жадан.

Пономарев & Дзидзьо

Дуэт народной любви – классический вокал Пономарева и харизма Михаила Хомы. 30 мая 2025 года артисты представили свое шоу "Украина победит!". Легенды выступали вместе оркестром и хором ВСУ, а также проводили благотворительный аукцион.

"Курган и Агрегат"

Этот концерт стал взрывом трэша, юмора, объединил всю страну. Больше всего внимание общества привлекло то, что ребята абсолютно все собранные средства задонатили на ВСУ – более 9 миллионов гривен.

К концертам во Дворце спорта готовятся

MONATIK

Артист покажет мощное шоу уже 20 сентября. В 18:00 начнется большой концерт "Так умеешь только ты". Не обойдется без приглашенных артистов, а также благотворительной цели.

Артем Пивоваров

Создатель хитов "Дежавю", "Моя ночь", проекта "Твои стихи, мои ноты" планирует аж два масштабных шоу 7 и 8 ноября. Это будут единственные сольные концерты Пивоварова в 2025 году.

Alyona Alyona

Представительница Украины на Евровидении-2024, рэперка, которая сделала украинский хип-хоп мейнстримом, встретится с фанами 20 декабря. Накануне рождественских праздников ожидаем взрывное живое шоу, праздничную атмосферу и, конечно же, приглашенных гостей.

Jerry Heil

О концерте во Дворце спорта также намекает Jerry Heil. Сейчас артистка не подтверждает эту площадку, но уже анонсировала осенний тур с финальной точкой в Киеве.