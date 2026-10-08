Скандальный Канье Уэст получит 20 миллионов долларов за выступления в России, которые отменили

Концерты в стране-агрессоре были отменены, однако скандальный рэпер Канье Уэст без гонорара не остался. Оказывается, он получил десятки миллионов долларов.

Скандальный Канье Уэст, концерты которого отменили в Санкт-Петербурге, мог получить 20 миллионов долларов. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на российские медиа. Однако источник местного издания заявил, что путинист Уэст не получит всех денег. Указанная сумма предусматривала не только его гонорар, но и покрытие расходов на команду артиста. Как предполагает другой источник, возвращать деньги организаторам Уэст не обязан – в его контракте этот пункт отсутствует.

Однако руководительница агентства Say Agency, которое занималось организацией выступлений, Анна Субчева заявила, что таких цифр на самом деле не существует и что никто Уэсту не платил таких денег. В то же время она призналась, что компания понесла убытки из-за отмены концертов.

По словам Субчевой, ее агентство действовало исключительно в рамках закона. Она отметила, что сразу после анонса выступлений ее компания, она сама лично и Канье Уэст оказались под шквалом хейта и негатива в сети, который, по ее мнению, спланировали конкуренты. На вопрос о возможном переносе концертов на другие даты она ответила лаконично: "Посмотрим".



Концерты Канье Уэста в России отменили / Getty Images

О намерении Канье Уэста приехать в Россию и дать там концерты стало известно еще в середине августа. Организаторы выступлений объявили, что рэпер даст по два концерта в Санкт-Петербурге – 10 и 11 октября – на стадионе "Газпром Арена". Однако позже из-за телефонного звонка "сверху" подготовку к шоу свернули, а выступления были отменены.