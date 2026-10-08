Скандальний Каньє Вест, концерти якого скасували у Санкт-Петербурзі, міг отримати 20 мільйонів доларів. Про це пише УНІАН з посиланням на російські медіа. Проте джерело місцевого видання заявило, що путініст Вест не отримає усіх грошей. Зазначена сума передбачала не тільки його гонорар, а й покриття витрат на команду артиста. Як припускає інше джерело, повертати гроші організаторам Вест не зобов'язаний – у його контракті цей пункт відсутній.

Проте керівниця агентства Say Agency, яке займалося організацією виступів, Анна Субчева заявила, що таких цифр насправді не існує й що ніхто Весту не платив таких грошей. Водночас вона зізналася, що компанія зазнала збитків через скасування концертів.

За словами Субчевої, її агентство діяло виключно в межах закону. Вона зазначила, що одразу після анонсу виступів її компанія, вона сама особисто та сам Каньє Вест опинилися під шквалом хейту й негативу в мережі, який, на її думку, спланували конкуренти. На запитання про ймовірне перенесення концертів на інші дати вона відповіла лаконічно: "Побачимо".



Концерти Каньє Веста у Росії скасували / Getty Images

Про намір Каньє Веста приїхати до Росії й дати там концерти стало відомо ще у середині серпня. Організатори виступів оголосили, що репер дасть по два виступи в Санкт-Петербурзі – 10 та 11 жовтня – на стадіоні "Газпром Арена". Проте пізніше через телефонний дзвінок згори підготовку до шоу згорнули, а виступи були скасовані.