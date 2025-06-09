Стало известно, как королева Камилла относится к конфликту между Чарльзом и Гарри

Стало известно, что королева Камилла "держится в стороне" от напряженных отношений короля Чарльза III и его младшего сына. Не секрет, что принц Гарри также отдалился от своего старшего брата Уильяма.

Королева Камилла не вмешивается в сложные отношения между королем Чарльзом III и принцем Гарри. Об этом журналу People сообщил инсайдер, передает Show 24.

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Раскол в королевской семье стал очевидным, когда принц Гарри и Меган Маркл отказались от своих королевских обязанностей в 2020 году. Кроме того, герцог и герцогиня Сассекские переехали в Соединенные Штаты Америки.

Отношения между членами королевской семьи еще больше ухудшились после интервью принца Гарри и Меган Маркл, документального сериала на Netflix и мемуаров герцога Сассекского "Запасной".

Как пишет People, в своих мемуарах принц Гарри назвал королеву Камиллу "опасной". Он размышлял о сложных эмоциях, которые испытывал относительно брака отца с ней. Герцог Сассекский утверждал, что жена короля Чарльза III сливала истории о нем прессе, чтобы восстановить свой имидж.

Мы давно не разговаривали. Я люблю каждого члена своей семьи, несмотря на разногласия. Поэтому, когда вижу ее, нам вполне приятно друг с другом. Она моя мачеха. Я не смотрю на нее, как на злую мачеху. Я вижу в ней человека, который вышел замуж за мужчину и сделал все возможное, чтобы улучшить свою репутацию и свой имидж, ради себя,

– рассказывал Гарри об отношениях с Камиллой в 2023 году.

Король Чарльз III, королева Камилла и принц Гарри / Фото Getty Images

Некоторые королевские наблюдатели считают, что король Чарльз III должен сделать первый шаг, чтобы восстановить отношения с младшим сыном, однако во дворце колеблются.

Заметим, что недавно в интервью BBC принц Гарри рассказал о сложных отношениях с королевской семьей. В то же время он заявил, что хочет помириться, и добавил, что "нет смысла больше воевать".