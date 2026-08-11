Я не близкая подруга Маши: Полякова объяснила, почему общается с Холоденко, несмотря на вражду между звездами

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала конфликтные ситуации в отечественном шоу-бизнесе и объяснила, как ей удается поддерживать баланс в отношениях с коллегами. Артистка призналась, почему не собирается разрывать отношения с психологом Натальей Холоденко из-за ее скандальных высказываний в адрес телеведущей Маши Ефросининой.

В интервью журналистке Рамине Эсхакзай певица затронула тему личных отношений с известными женщинами. Ранее в медиапространстве активно обсуждалась напряженность между Ефросининой и Холоденко, ведь последняя позволяла себе резкие комментарии в адрес телеведущей. Несмотря на это, Полякова продолжает поддерживать контакт с обеими звездами.

Спор между Ефросининой и Холоденко / фото из инстаграма

Певица четко обозначила свою позицию: она не разделяет мнение психолога о Ефросининой, однако не видит в этом повода для прекращения собственного общения с Холоденко. По словам Поляковой, у нее нет настолько тесной связи с Машей, чтобы из-за нее портить отношения с другими представителями индустрии.

Я не поддерживаю высказывания Натальи Холоденко о Маше Ефросининой. Я не думаю о Маше так, как высказывалась Наталья, и в этом вопросе ее абсолютно не поддерживаю. Но прекращать общение с Натальей только потому, что она не любит Машу, тоже не собираюсь. Люди могут ненавидеть друг друга. Я не настолько близкая подруга Маши Ефросининой, чтобы поссориться со всем шоу-бизнесом, который ее не любит,

– пояснила знаменитость.

Маша Ефросинина и Оля Полякова / фото из инстаграма

В то же время артистка признала, что поведение Холоденко порой бывает довольно провокационным и резким, однако именно за искренность певица ее ценит.

Наталья иногда переходит границы, говорит не то, что нужно, и ее может занести. Но она прямая, как дверь, смелая и честная, и это я уважаю, – подытожила Оля.

Наталья Холоденко и Оля Полякова проводят время вместе / скриншот из видео

В том же разговоре Полякова поделилась болезненными воспоминаниями о юности и назвала имя экс-депутата, который поджог дверь ее квартиры и оставил шрамы на всю жизнь.