В інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай виконавиця торкнулася теми особистих стосунків із відомими жінками. Раніше в медіапросторі активно обговорювали напруженість між Єфросиніною та Холоденко, адже остання дозволяла собі різкі коментарі в бік телеведучої. Попри це, Полякова продовжує підтримувати контакт з обома зірками.

Суперечка між Єфросиніною та Холоденко / фото з інстаграму

Співачка чітко окреслила свою позицію: вона не поділяє думку психологині щодо Єфросиніної, однак не вбачає в цьому приводу для припинення власного спілкування з Холоденко. За словами Полякової, вона не має настільки тісного зв'язку з Машею, аби псувати через неї стосунки з іншими представниками індустрії.

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Я не підтримую висловлювань Наталії Холоденко про Машу Єфросиніну. Я не думаю про Машу так, як висловлювалася Наталія, і в цьому питанні її абсолютно не підтримую. Але припиняти спілкування з Наталією лише тому, що вона не любить Машу, теж не збираюся. Люди можуть ненавидіти одне одного. Я не настільки близька подруга Маші Єфросиніної, щоб пересваритися з усім шоубізнесом, який її не любить,

– пояснила знаменитість.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова / фото з інстаграму

Водночас артистка визнала, що поведінка Холоденко часом буває доволі провокативною та різкою, проте саме за щирість співачка її цінує.

Наталія іноді переходить межі, говорить не те, що треба, і її може занести. Але вона пряма, як двері, смілива та чесна, і це я поважаю, – підсумувала Оля.

Наталія Холоденко та Оля Полякова проводять час разом / скриншот з відео

У цій же розмові Полякова поділилася болючими спогадами про юність і назвала ім'я ексдепутата, який підпалив двері її помешкання та залишив шрами на все життя.



