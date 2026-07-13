Ссора сестер Сумских и дочь в РФ: супруг Натальи Сумской рассказал о семейных конфликтах

Супруг украинской актрисы Натальи Сумской, народный артист Украины Анатолий Хостикоев, впервые прокомментировал многолетний конфликт между своей женой и ее сестрой Ольгой Сумской. Также он высказал свое мнение по поводу публичного осуждения родственницы из-за дочери в России.

В течение длительного времени в медиапространстве ходили слухи, что причиной ухудшения отношений между знаменитыми сестрами стала профессиональная конкуренция. В частности, обсуждалась версия, что после увольнения Ольги Сумской из Театра Леси Украинки Наталья якобы отказалась помочь ей устроиться в Театр Франко. Однако Анатолий Хостикоев опроверг эту информацию в интервью для "Главком".

Я слышу об этом впервые. Это ложная информация, потому что в то время у них были прекрасные отношения. С самого детства Наталья заботилась об Ольге: родители часто были на гастролях, и старшая дочь помогала им. Наталья, безусловно, помогла бы, если бы это входило в ее компетенцию. С другой стороны, она же актриса и не руководит театром,

– подчеркнул актер.

Ольга и Наталья Сумские в детстве / фото из инстаграма

В то же время Хостикоев воздержался от объяснений истинных причин семейной драмы. Он высоко оценил талант обеих сестер, назвав их выдающимися фигурами украинского искусства, и выразил сожаление по поводу сложившейся между ними ситуации.

Они обе – Наталья и Ольга – жемчужины украинского театра и кино. Поэтому мне грустно, что так произошло между ними. Но это их дело,

– добавил артист.

Ольга и Наталья Сумские / фото из инстаграма

Кроме того, актер прокомментировал критику в адрес Ольги Сумской из-за ее старшей дочери Антонины Паперной, которая продолжает жить и работать в Москве. Хостикоев встал на защиту свояченицы, отметив, что полностью понимает ее материнскую позицию.

Могу сказать: то, что дочь Оли и Евгения Паперного Антонина находится в Москве – это личное дело семьи. Я знаю эту девочку с детства: к Антонине отношусь с теплотой. Поэтому, когда Ольгу начинают травить по этому поводу, я ее понимаю. Она отбивается, потому что она – мать и защищает своего ребенка. У нее есть на это право, и никто не может ее за это упрекать,

– подчеркнул Анатолий Хостикоев.

Ольга Сумская с дочерью / фото из инстаграма

А тем временем стало известно о личной жизни младшей дочери Ольги Сумской.