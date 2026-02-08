Изменился до неузнаваемости: как сейчас выглядит Константин Томильченко из "Танцуют все"

В сети активно обсуждают украинского хореографа-постановщика Константина Томильченко, который в этом году был среди членов жюри Национального отбора на Евровидение. Пользователи обратили внимание на то, как он изменился.

В Threads украинцы делятся, что помнят Томильченко еще со времен талант-шоу "Танцуют все". С тех пор уже прошло много лет, поэтому некоторые люди не узнали мужчину, пишет 24 Канал.

Константин Томильченко появился на Национальном отборе на Евровидение-2026 в элегантном белом костюме.

Хореограф-постановщик отрастил бороду, также заметно, что он поседел. Однако мужчину можно узнать по его фирменной яркой улыбке, которая всегда привлекала внимание.

Как изменился Константин Томильченко / Коллаж 24 Канала

Что в Threads пишут о Константине Томильченко?

"Так постарел, едва узнала".

"Такой светлый вайб от Константина всегда. Люблю его еще со времен "Танцуют все". Хочется, чтобы он был более медийный".

"Что-то он на свои 49 очень постарел".

"Константин – краш детства. Очень талантливый, харизматичный, интересный и интеллектуальный человек. Радуюсь, что на нынешнем Евровидении выбрали профессионализм вместо скандала. Хочется видеть его больше в медиапространстве".

"Тоже поразило, как он постарел. Но улыбка та же осталась".

Пользователи не узнали Константина Томильченко / Скриншоты с Threads

Что известно о Константине Томильченко?