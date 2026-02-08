Изменился до неузнаваемости: как сейчас выглядит Константин Томильченко из "Танцуют все"
- Константин Томильченко был членом жюри Национального отбора на Евровидение-2026, что вызвало активное обсуждение в сети из-за его изменений во внешности.
- В Threads пользователи делятся впечатлениями о том, как Томильченко постарел и изменился, но его фирменная улыбка осталась неизменной.
В сети активно обсуждают украинского хореографа-постановщика Константина Томильченко, который в этом году был среди членов жюри Национального отбора на Евровидение. Пользователи обратили внимание на то, как он изменился.
В Threads украинцы делятся, что помнят Томильченко еще со времен талант-шоу "Танцуют все". С тех пор уже прошло много лет, поэтому некоторые люди не узнали мужчину, пишет 24 Канал.
Константин Томильченко появился на Национальном отборе на Евровидение-2026 в элегантном белом костюме.
Хореограф-постановщик отрастил бороду, также заметно, что он поседел. Однако мужчину можно узнать по его фирменной яркой улыбке, которая всегда привлекала внимание.
Что в Threads пишут о Константине Томильченко?
- "Так постарел, едва узнала".
- "Такой светлый вайб от Константина всегда. Люблю его еще со времен "Танцуют все". Хочется, чтобы он был более медийный".
- "Что-то он на свои 49 очень постарел".
- "Константин – краш детства. Очень талантливый, харизматичный, интересный и интеллектуальный человек. Радуюсь, что на нынешнем Евровидении выбрали профессионализм вместо скандала. Хочется видеть его больше в медиапространстве".
- "Тоже поразило, как он постарел. Но улыбка та же осталась".
Пользователи не узнали Константина Томильченко / Скриншоты с Threads
Что известно о Константине Томильченко?
Константин Томильченко был постановщиком номера группы "Гринджолы" для Евровидения-2005, который представлял Украину с песней "Вместе нас много". Кроме того, он выступал вместе с коллективом на сцене.
Также Томильченко работал над номером Джамалы для Евровидения-2016 и над номером MELOVIN, который ехал от Украины на 63-й песенный конкурс, проходивший в Лиссабоне.
Константин и Александр Братковский были авторами идеи и постановки номера группы Go_A, который выступал на Евровидении-2021 с песней "Шум".
Он был креативным продюсером шоу "X-Фактор" и "Танцуют все".