У Threads українці діляться, що пам'ятають Томільченка ще з часів талант-шоу "Танцюють всі". З того часу вже пройшов багато років, тож деякі люди не впізнали чоловіка, пише 24 Канал.
Костянтин Томільченко з'явився на Національному відборі на Євробачення-2026 в елегантному білому костюмі.
Хореограф-постановник відростив бороду, також помітно, що він посивів. Проте чоловіка можна впізнати за його фірмовою яскравою усмішкою, яка завжди привертала увагу.
Як змінився Костянтин Томільченко / Колаж 24 Каналу
Що у Threads пишуть про Костянтина Томільченка?
"Так постарів, ледь впізнала".
"Такий світлий вайб від Костянтина завжди. Люблю його ще з часів "Танцюють всі". Хочеться, щоб він був більш медійний".
"Щось він на свої 49 дуже постарів".
"Костянтин – краш дитинства. Дуже талановитий, харизматичний, цікавий та інтелектуальний чоловік. Тішуся, що на цьогорічному Євробаченні обрали професійність замість скандалу. Хочеться бачити його більше у медіапросторі".
"Теж вразило, як він постарів. Але усмішка та сама залишилась".
Користувачі не впізнали Костянтина Томільченка / Скриншоти з Threads
Що відомо про Костянтина Томільченка?
Костянтин Томільченко був постановником номера гурту "Ґринджоли" для Євробачення-2005, який представляв Україну з піснею "Разом нас багато". Крім того, він виступав разом із колективом на сцені.
Також Томільченко працював над номером Джамали для Євробачення-2016 і над номером MELOVIN, який їхав від України на 63-й пісенний конкурс, що проходив у Лісабоні.
Костянтин та Олександр Братковський були авторами ідеї та постановки номера гурту Go_A, який виступав на Євробаченні-2021 з піснею "Шум".
Він був креативним продюсером шоу "X-Фактор" і "Танцюють всі".