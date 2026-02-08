У Threads українці діляться, що пам'ятають Томільченка ще з часів талант-шоу "Танцюють всі". З того часу вже пройшов багато років, тож деякі люди не впізнали чоловіка, пише 24 Канал.

Костянтин Томільченко з'явився на Національному відборі на Євробачення-2026 в елегантному білому костюмі.

Хореограф-постановник відростив бороду, також помітно, що він посивів. Проте чоловіка можна впізнати за його фірмовою яскравою усмішкою, яка завжди привертала увагу.

Як змінився Костянтин Томільченко / Колаж 24 Каналу

Що у Threads пишуть про Костянтина Томільченка?

"Так постарів, ледь впізнала".

"Такий світлий вайб від Костянтина завжди. Люблю його ще з часів "Танцюють всі". Хочеться, щоб він був більш медійний".

"Щось він на свої 49 дуже постарів".

"Костянтин – краш дитинства. Дуже талановитий, харизматичний, цікавий та інтелектуальний чоловік. Тішуся, що на цьогорічному Євробаченні обрали професійність замість скандалу. Хочеться бачити його більше у медіапросторі".

"Теж вразило, як він постарів. Але усмішка та сама залишилась".

Користувачі не впізнали Костянтина Томільченка / Скриншоти з Threads

Що відомо про Костянтина Томільченка?