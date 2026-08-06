Константин Войтенко опубликовал редкие фото с женой: какая деталь удивила пользователей сети

Украинский актер Константин Войтенко порадовал поклонников новыми семейными снимками. Вместе со своей женой Натальей Каминской он устроил романтическую фотосессию на вечерних улицах столицы.

Звезда сериала "Когда мы дома" и его возлюбленная позировали на фоне киевского заката. На снимках супруги нежно обнимаются, держатся за руки и сливаются в поцелуях, прогуливаясь по почти пустым городским улицам. Невероятные кадры пара опубликовала в своем инстаграме.

Для прогулки пара выбрала стильные и гармоничные образы: Константин надел черную майку с джинсами, а дизайнер появилась в похожем повседневном наряде – черном топе и светлых джинсах.

Свою публикацию в социальной сети актер сопроводил лаконичной подписью:

Лето, которое хочется запомнить.

Константин Войтенко и Наталья Каминская / фото из инстаграма

Поклонники сразу засыпали супругов комплиментами в комментариях. Многие пользователи обратили внимание не только на романтическую атмосферу между влюбленными, но и на их поразительное внешнее сходство.

Комментарии / скриншот из инстаграма

К слову, Константин Войтенко и Наталья Каминская официально заключили брак два года назад. До этого знаменитость прожил в семилетнем браке с танцовщицей Валентиной Марининой. У бывших партнеров растет общая дочь Эмилия.

В свою очередь, звезда сериала "Женский врач" сейчас переживает нелегкие времена и со слезами на глазах поделилась тем, что на самом деле творится у нее на душе.