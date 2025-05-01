Впервые после лечения: король Чарльз III откровенно высказался о своей борьбе с раком
- Король Чарльз III поделился своим опытом борьбы с раком во время приема в Букингемском дворце.
- Монарх подчеркнул, что болезнь выявляет лучшие человеческие качества у тех, кто окружает пациента.
На днях в Букингемском дворце состоялся прием для благотворительных организаций, поддерживающих борьбу с раком. Во время этой встречи король Чарльз III поделился своими переживаниями относительно онкологической болезни, с которой он борется в последнее время.
Эта речь стала наиболее откровенным публичным комментарием монарха относительно его диагноза с момента объявления о болезни. Сообщает Show 24 со ссылкой на CNN.
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Король Чарльз III отметил, что борьба с онкологическим заболеванием может быть "пугающим" опытом для пациентов. В то же время, по его словам, болезнь способна выявлять лучшие человеческие качества в тех, кто окружает пациента.
Став частью этой статистики, я могу засвидетельствовать, что подобный опыт выявляет лучшее в человечестве,
– подчеркнул Его Величество в своем обращении.
Монарх добавил, что диагноз помог ему по-новому оценить работу медицинских и благотворительных организаций, с которыми он сотрудничал в течение многих лет.
Что известно о заболевании короля Чарльза III
- Информация о диагнозе монарха была обнародована Букингемским дворцом 5 февраля 2025 года. Заболевание обнаружили на ранней стадии во время удаления доброкачественной опухоли простаты.
- На время прохождения лечения Чарльз II временно передал часть своих официальных обязанностей другим членам королевской семьи. Его возвращение к публичной жизни состоялось 30 апреля.
- Недавно король был повторно госпитализирован из-за осложнений, связанных с побочными эффектами лечения. Однако впоследствии монарх возобновил свою активность. В частности, Чарльз III вместе с женой и другими членами королевской семьи участвовал в пасхальной службе в часовне Святого Георгия.