Эта речь стала наиболее откровенным публичным комментарием монарха относительно его диагноза с момента объявления о болезни. Сообщает Show 24 со ссылкой на CNN.

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Король Чарльз III отметил, что борьба с онкологическим заболеванием может быть "пугающим" опытом для пациентов. В то же время, по его словам, болезнь способна выявлять лучшие человеческие качества в тех, кто окружает пациента.

Став частью этой статистики, я могу засвидетельствовать, что подобный опыт выявляет лучшее в человечестве,

– подчеркнул Его Величество в своем обращении.

Монарх добавил, что диагноз помог ему по-новому оценить работу медицинских и благотворительных организаций, с которыми он сотрудничал в течение многих лет.

Что известно о заболевании короля Чарльза III