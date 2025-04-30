Принц Уильям с женой в день свадьбы прибыли на Остров Мал с визитом на два дня. Сначала пара посетила город Тобермори, где встретилась с поклонниками и посетила местную ферму. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на People.

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Для выхода в свет Кейт Миддлтон предстала в голубой льняной рубашке Boden и коричневом блейзере с золотистыми пуговицами от Holland Cooper. Также принцесса Уэльская выбрала черные джинсы-скинни с высокой талией, ремешком и коричневые ботинки.

Ее образ дополняли серебряные серьги, подвеска, часы и обручальное кольцо с бриллиантами.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото из инстаграма королевской семьи

Без внимания публики не остались заметные изменения Кейт Миддлтон во внешности. В частности, ее цвет волос стал значительно светлее. Если раньше принцесса Уэльская представала с темными волосами шоколадного оттенка, то сейчас она сделала ставку на карамельный.



Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи

Неудивительно, что для публичного выхода в годовщину свадьбы принц и принцесса Уэльские выбрали именно Шотландию. Для них это особое место, ведь именно там пара познакомилась и влюбилась. Это произошло во время учебы в университете Сент-Эндрюса. Супруги поделились романтическим снимком по случаю их дня свадьбы.



Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото из инстаграма королевской семьи

Визит Кейт и Уильяма на острова продолжится. 30 апреля они планируют встретиться со Службой рейнджеров и навестить школьников.