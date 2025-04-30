Принц Вільям з дружиною у день весілля прибули на Острів Мал з візитом на два дні. Спершу пара завітала до міста Тоберморі, де зустрілась з шанувальниками та відвідала місцеву ферму. Про це пише Show 24 з посиланням на People.

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Для виходу у світ Кейт Міддлтон постала у блакитній лляній сорочці Boden та коричневому блейзері з золотистими ґудзиками від Holland Cooper. Також принцеса Уельська обрала чорні джинси-скінні з високою талією, ремінцем та коричневі черевики.

Її образ доповнювали срібні сережки, підвіска, годинник та обручка з діамантами.

Кейт Міддлтон та принц Вільям / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Поза увагою публіки не залишилися помітні зміни Кейт Міддлтон у зовнішності. Зокрема, її колір волосся став значно світлішим. Якщо раніше принцеса Уельська поставала з темнішим волоссям шоколадного відтінку, то зараз вона зробила ставку на карамельний.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Не дивно, що для публічного виходу у річницю весілля принц і принцеса Уельські обрали саме Шотландію. Для них це особливе місце, адже саме там пара познайомилась та закохалася. Це сталось під час навчання в університеті Сент-Ендрюса. Подружжя поділилось романтичним знімком з нагоди їхнього дня весілля.



Кейт Міддлтон та принц Вільям / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Візит Кейт і Вільяма на острови продовжиться. 30 квітня вони планують зустрітися зі Службою рейнджерів та провідати школярів.