Ця промова стала найбільш відвертим публічним коментарем монарха щодо його діагнозу від моменту оголошення про хворобу. Повідомляє Show 24 з посиланням на CNN.

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Король Чарльз III зауважив, що боротьба з онкологічним захворюванням може бути "лячним" досвідом для пацієнтів. Водночас, за його словами, хвороба здатна виявляти найкращі людські якості у тих, хто оточує пацієнта.

Ставши частиною цієї статистики, я можу засвідчити, що подібний досвід виявляє найкраще в людстві,

– наголосив Його Величність у своєму зверненні.

Монарх додав, що діагноз допоміг йому по-новому оцінити роботу медичних та благодійних організацій, з якими він співпрацював протягом багатьох років.

Що відомо про захворювання короля Чарльза III