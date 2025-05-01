Ця промова стала найбільш відвертим публічним коментарем монарха щодо його діагнозу від моменту оголошення про хворобу. Повідомляє Show 24 з посиланням на CNN.
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Король Чарльз III зауважив, що боротьба з онкологічним захворюванням може бути "лячним" досвідом для пацієнтів. Водночас, за його словами, хвороба здатна виявляти найкращі людські якості у тих, хто оточує пацієнта.
Ставши частиною цієї статистики, я можу засвідчити, що подібний досвід виявляє найкраще в людстві,
– наголосив Його Величність у своєму зверненні.
Монарх додав, що діагноз допоміг йому по-новому оцінити роботу медичних та благодійних організацій, з якими він співпрацював протягом багатьох років.
Що відомо про захворювання короля Чарльза III
- Інформація про діагноз монарха була оприлюднена Букінгемським палацом 5 лютого 2025 року. Захворювання виявили на ранній стадії під час видалення доброякісної пухлини простати.
- На час проходження лікування Чарльз II тимчасово передав частину своїх офіційних обов'язків іншим членам королівської родини. Його повернення до публічного життя відбулося 30 квітня.
- Нещодавно короля було повторно госпіталізовано через ускладнення, пов'язані з побічними ефектами лікування. Однак згодом монарх відновив свою активність. Зокрема, Чарльз III разом із дружиною та іншими членами королівської родини брав участь у великодній службі у каплиці Святого Георгія.