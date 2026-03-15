Принц Уильям и король Чарльз III поздравили с Днем матери и растрогали архивными фото

В Великобритании День матери отмечают в четвертое воскресенье Великого поста, поэтому дата ежегодно меняется. В этом году праздник пришелся на 15 марта.

Королевская семья поздравила с Днем матери на своих страницах в соцсетях. В сети опубликовали редкие архивные фото.

Король Чарльз III обратился с теплыми пожеланиями ко всем матерям. Монарх показал архивное фото его мамы – королевы Елизаветы II. Также на странице королевской семьи показали снимок королевы Камиллы вместе с ее матерью.

Желаем всем мамочкам, а также тем, кто сегодня скучает по своим мамам, спокойного Дня матери,

– написал Чарльз III.



Елизавета II с детьми / Фото из инстаграма королевской семьи



Королева Камилла с мамой / Фото из инстаграма королевской семьи

Также с Днем матери поздравил принц Уильям. На странице принца и принцессы Уэльских опубликовали архивный снимок принцессы Дианы.

Это фото сделано на цветочном поле в Хайгроуве в 1984 году. Принц Уильям, которому тогда было 2 года, держит за руку мать.

Вспоминаю свою маму – сегодня и каждый день. Думаю обо всех, кто сегодня вспоминает своих близких. С Днем матери!

– написал принц Уильям.



Принцесса Диана с принцем Уильямом / Фото из инстаграма королевской семьи

