Принц Уильям и король Чарльз III поздравили с Днем матери и растрогали архивными фото
- Королевская семья Великобритании поздравила с Днем матери, опубликовав архивные фото в соцсетях.
- Король Чарльз III и принц Уильям обратились с теплыми пожеланиями к матерям, в частности вспомнив своих матерей в публикациях.
В Великобритании День матери отмечают в четвертое воскресенье Великого поста, поэтому дата ежегодно меняется. В этом году праздник пришелся на 15 марта.
Королевская семья поздравила с Днем матери на своих страницах в соцсетях. В сети опубликовали редкие архивные фото.
Смотрите также В трендовом цвете baby blue: Кейт Миддлтон поразила элегантным весенним образом
Король Чарльз III обратился с теплыми пожеланиями ко всем матерям. Монарх показал архивное фото его мамы – королевы Елизаветы II. Также на странице королевской семьи показали снимок королевы Камиллы вместе с ее матерью.
Желаем всем мамочкам, а также тем, кто сегодня скучает по своим мамам, спокойного Дня матери,
– написал Чарльз III.
Елизавета II с детьми / Фото из инстаграма королевской семьи
Королева Камилла с мамой / Фото из инстаграма королевской семьи
Также с Днем матери поздравил принц Уильям. На странице принца и принцессы Уэльских опубликовали архивный снимок принцессы Дианы.
Это фото сделано на цветочном поле в Хайгроуве в 1984 году. Принц Уильям, которому тогда было 2 года, держит за руку мать.
Вспоминаю свою маму – сегодня и каждый день. Думаю обо всех, кто сегодня вспоминает своих близких. С Днем матери!
– написал принц Уильям.
Принцесса Диана с принцем Уильямом / Фото из инстаграма королевской семьи
Что стоит знать о Дне матери в Великобритании?
- День матери в Великобритании также называют Mothering Sunday.
- Его празднуют в четвертое воскресенье Великого поста. Это традиционная дата, когда дети посещают матерей, дарят цветы, открытки и торт.
- Праздник берет начало с XVII века. Впоследствии традиция превратилась в семейный праздник.