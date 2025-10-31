Укр Рус
31 октября, 10:12
Король Чарльз III лишил титула своего брата Эндрю

Мария Примыч
Основні тези
  • Король Чарльз III лишил принца Эндрю титула и обязал его покинуть Royal Lodge из-за связей с Джеффри Эпштейном.
  • Букингемский дворец подтвердил, что Эндрю будет переселен в частный дом в Сандрингеме, который финансирует Чарльз.

Принц Эндрю потеряет свой титул и покинет особняк Royal Lodge в Виндзоре после недель пристальной проверки его связей с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

В четверг Букингемский дворец заявил, что брат короля теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Кстати Брат короля Чарльза III отрекся от титула из-за скандала

Ранее Эндрю отказался от других своих королевских титулов, в частности от титула герцога Йоркского, из-за обвинений в связях с финансистом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

В посмертных мемуарах Вирджиния Джуффре, которая обвиняла принца Эндрю и Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии, заявила, что в подростковом возрасте трижды занималась сексом с братом короля, однако он всегда это отрицал.

Семья Джуффре сказала, что она "одолела британского принца своей правдивостью и чрезвычайным мужеством". Женщина покончила жизнь самоубийством в апреле 2025 года, писало The Guardian.

В заявлении Букингемского дворца говорится, что король "начал официальный процесс лишения титула, звания и почестей принца Эндрю" и что "поступило официальное сообщение об отказе от аренды" Royal Lodge. Мужчину переселят в частное помещение в поместье Сандрингем, которое финансирует Чарльз.

Эти замечания считаются необходимыми, несмотря на то, что он продолжает отрицать обвинения против него, 
– говорится в заявлении.

Дворец также выразил поддержку жертвам "любых форм насилия".

Дочери Эндрю, Евгения и Беатрис сохранят титулы принцесс, а его бывшая жена Сара Фергюсон также переедет в Royal Lodge. В то же время брат короля до сих пор остается восьмым в очереди на британский престол.

Что этому предшествовало?

  • Скандал вокруг связей принца Эндрю с Джеффри Эпштейном снова разгорелся из-за обвинений в сексуальном насилии, опубликованных в мемуарах Вирджинии Джуффре.

  • Брат короля всегда отрицал эти обвинения. Однако в начале октября снова появились электронные письма от 2011 года, которые свидетельствуют, что Эндрю общался с Джеффри через несколько месяцев после того, как утверждал, что их дружба закончилась.

  • На этой неделе стало известно, что Эндрю принимал Эпштейна в Royal Lodge, когда его дочь Беатрис праздновала день рождения в 2006 году. Это произошло через два месяца после того, в США выдали орден на арест Джеффри за сексуальное насилие над несовершеннолетней.