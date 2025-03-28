Король Чарльз попал в больницу из-за побочных эффектов от лечения рака

Букингемский дворец сообщил, что короля Чарльза III ненадолго госпитализировали из-за побочных эффектов от лечения рака. Сейчас он уже находится дома.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Reuters.

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Что известно о госпитализации Чарльза III

Так, 76-летний Чарльз III уже вернулся в свою резиденцию в Кларенс-Хаус, однако его публичные мероприятия были перенесены. Жена короля, королева Камилла, не сопровождала его в больницу.

Его величество должен был принять верительные грамоты от послов трех разных стран сегодня днем. Завтра он должен был провести четыре публичных выступления в Бирмингеме, и он очень разочарован, что пропустил их в этот день,

– сообщил пресс-секретарь.

Во дворце отказались комментировать подробности побочных эффектов, которые возникли у короля. Однако источник в окружении Чарльза III описал ситуацию как "найдрібнішу неровность на дороге, которая ведет в правильном направлении", заметив, что это не редкость при лечении.

Отмечается, что выздоровление короля шло очень положительно, и он был в хорошей форме, продолжал работать и звонить из своего кабинета.

Вероятно, его государственный визит в Италию в следующем месяце состоится по плану, и никаких других обновлений о состоянии здоровья не ожидается.

Отметим, что рак у короля Чарльза III диагностировали в феврале 2024 года. Поэтому король отошел от выполнения некоторых своих обязанностей. 30 апреля он совершил публичный выход и частично вернулся к работе В сентябре 2024 года сообщалось, что лечение от рака движется в положительном направлении.