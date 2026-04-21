Как Елизавета II выглядела в 19 лет: архивное черно-белое фото королевы

Сегодня, 21 апреля, королева Елизавета II могла бы праздновать 100-летний юбилей. Принц и принцесса Уэльские почтили ее память, поделившись серией архивных фотографий.

Кейт Миддлтон и принц Уильям посвятили сообщение покойной королеве Великобритании в инстаграме.

Не пропустите Дорогая мама, – Чарльз III выступил с эмоциональной речью в 100-й день рождения Елизаветы II

На первом архивном черно-белом фото Елизавета II совсем молодая. Как пишет People, его сделал британский фотограф Сесил Битон в феврале 1946 года за несколько месяцев до ее 20-летия.

Елизавета II за несколько месяцев до 20-летия / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских

На фотографии, сделанной в мае 2019 года на выставке цветов RHS Chelsea Flower Show, королева изображена вместе со своим внуком – принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон.

Королева Елизавета II, принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских

На следующей фотографии Уильям позирует со своей бабушкой на балконе Букингемского дворца в июне 2003 года на военной церемонии Trooping the Colour, которую проводит британская армия по случаю официального дня рождения монарха.

Принц Уильям и королева Елизавета II / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских

Кейт Миддлтон и принц Уильям также показали фото, на котором королева Елизавета II позирует с их тремя детьми – Джорджем, Шарлоттой и Луи на балконе дворца.

Королева Елизавета II с Кейт Миддлтон и внуками / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских

На последнем снимке королева позирует в Белой гостиной Букингемского дворца с тремя следующими поколениями королевских наследников – Чарльзом, Уильямом и Джорджем. Их сфотографировал Рональд Маккенни летом 2015 года.

Королева Елизавета II с сыном, внуком и правнуком / Фото Букингемский дворец

Когда умерла королева Елизавета II?