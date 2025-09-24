Королева-консорт Иордании Рания аль-Абдалла посетила прием в Нью-Йорке, который организовала первая леди США Мелания Трамп по случаю 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Для события женщины выбрали элегантные образы.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Рании. Она опубликовала фотографию с Меланией.

Не пропустите Встретится из вежливости, – советник первой леди США о встрече с Еленой Зеленской

Рания аль-Абдалла для приема выбрала светло-желтое шелковое платье от Balenciaga, пишет издание Emirates Woman. Оно – длины миди и с длинными рукавами. Свой образ женщина дополнила аксессуарами: поясом, клатчем от Jacquemus и коричневыми туфлями на каблуках от Amina Muaddi.

Мелания Трамп надела светлый костюм от Dolce & Gabbana, который состоит из прямых брюк и пиджака, блузу бежевого цвета от Max Mara, а обула туфли на каблуках, сообщает HELLO! Magazine.

Обе женщины слегка подкрутили волосы и сделали сдержанный макияж.

Рания аль-Абдалла и Мелания Трамп / Фото из инстаграма королевы-консорта Иордании

С кем ранее встречалась Мелания Трамп?