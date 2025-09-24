Королева Йорданії Ранія і Меланія Трамп зачарували елегантними образами на прийомі у Нью-Йорку
- Королева-консорт Йорданії Ранія аль-Абдалла відвідала прийом у Нью-Йорку, організований Меланією Трамп з нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
- Ранія обрала світло-жовту сукню від Balenciaga, а Меланія – костюм від Dolce & Gabbana.
Королева-консорт Йорданії Ранія аль-Абдалла відвідала прийом у Нью-Йорку, який організувала перша леді США Меланія Трамп з нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Для події жінки обрала елегантні образи.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Ранії. Вона опублікувала фотографію з Меланією.
Ранія аль-Абдалла для прийому обрала світло-жовту шовкову сукню від Balenciaga, пише видання Emirates Woman. Вона – довжини міді й з довгими рукавами. Свій образ жінка доповнила аксесуарами: поясом, клатчем від Jacquemus і коричневими туфлями на підборах від Amina Muaddi.
Меланія Трамп одягла світлий костюм від Dolce & Gabbana, який складається з прямих штанів і піджака, блузу бежевого кольору від Max Mara, а взула туфлі на підборах, повідомляє HELLO! Magazine.
Обидві жінки злегка підкрутили волосся і зробили стриманий макіяж.
З ким раніше зустрілася Меланія Трамп?
Нагадаємо, 17 вересня президент і перша леді США здійснили державний візит до Великої Британії. Вони зустрілися з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом, королем Чарльзом III й королевою Каміллою.
Для урочистого банкету Меланія Трамп обрала довгу сукню яскравого жовтого кольору від Carolina Herrera, а королева Камілла – темно-синю сукню від Fiona Clare. Так утворився прапор України.
Також перша леді США разом з Каміллою відвідала Королівську бібліотеку у Віндзорському замку, одягнувши туди карамельний шкіряний костюм від Louis Vuitton.
А разом з Кейт Міддлтон Меланія Трамп завітала на захід від Асоціації скаутів. Перша леді США з'явилася у карамельно-коричневому замшевому жакеті й світлих класичних штанах.