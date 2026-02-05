Королева Нидерландов присоединится к армии как резервистка, – СМИ
- Королева Нидерландов Максима становится резервисткой в армии после короткой подготовки.
- Максима подала заявку на службу в резерве на условиях неполного рабочего дня в 54-летнем возрасте.
Королева Нидерландов Максима вступает в армию как резервистка. После короткой военной подготовки она присоединится к Вооруженным силам на условиях неполного рабочего дня.
Об этом сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS. Пока неизвестно, в каком подразделении будет служить Максима.
Тоже интересно Вы не одиноки, – Кейт Миддлтон растрогала обращением во Всемирный день борьбы против рака
Преимущественно резервистов вызывают в чрезвычайных ситуациях, например, во время наводнения или войны. Они могут работать как киберспециалисты, в охране, почетном карауле или присоединиться к музыкантам Королевского нидерландского оркестра Марекхауссе.
Ранее Максима получила определенный опыт в Королевской армии Нидерландов. В октябре прошлого года она приняла участие в учениях вблизи Гардервейка. Королева была одета в камуфляж и имела раскрашенное лицо.
Заметим, что Максима подала заявку как раз вовремя. Чтобы стать резервистом в Нидерландах на условиях неполного рабочего дня, человеку должно быть не менее 55 лет. Королеве сейчас – 54.
Кто из членов нидерландской королевской семьи связан с армией?
Недавно принцесса Амалия (старшая дочь короля и королевы Нидерландов) завершила общую военную подготовку в Оборонном колледже. Девушка получила звание капрала.
Король Нидерландов Виллем-Александр уже долго связан с Вооруженными силами. Он прошел службу в Королевских военно-морских силах Нидерландов, а до восшествия на престол занимал высокие воинские звания офицера запаса во флоте, армии, военно-воздушных силах и военной полиции.