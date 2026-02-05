Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS. Наразі невідомо, в якому підрозділі служитиме Максима.
Переважно резервістів викликають у надзвичайних ситуаціях, наприклад, під час повені або війни. Вони можуть працювати як кіберспеціалісти, в охороні, почесній варті або долучитися до музикантів Королівського нідерландського оркестру Марекхауссе.
Раніше Максима отримала певний досвід у Королівській армії Нідерландів. У жовтні минулого року вона взяла участь у навчаннях поблизу Гардервейка. Королева була одягнена у камуфляж і мала розфарбоване обличчя.
Королева Максима на навчаннях поблизу Гардервейка / Фото Getty Images
Зауважимо, що Максима подала заявку якраз вчасно. Щоб стати резервістом у Нідерландах на умовах неповного робочого дня, людині має бути щонайменше 55 років. Королеві зараз – 54.
Хто з членів нідерландської королівської родини пов'язаний з армією?
Нещодавно принцеса Амалія (старша донька короля і королеви Нідерландів) завершила загальний військовий вишкіл в Оборонному коледжі. Дівчина отримала звання капрала.
Король Нідерландів Віллем-Олександр уже довго пов'язаний зі Збройними силами. Він пройшов службу у Королівських військо-морських силах Нідерландів, а до сходження на престол обіймав високі військові звання офіцера запасу у флоті, армії, військово-повітряних силах та військовій поліції.