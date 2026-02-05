Об этом сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS. Пока неизвестно, в каком подразделении будет служить Максима.

Тоже интересно Вы не одиноки, – Кейт Миддлтон растрогала обращением во Всемирный день борьбы против рака

Преимущественно резервистов вызывают в чрезвычайных ситуациях, например, во время наводнения или войны. Они могут работать как киберспециалисты, в охране, почетном карауле или присоединиться к музыкантам Королевского нидерландского оркестра Марекхауссе.

Ранее Максима получила определенный опыт в Королевской армии Нидерландов. В октябре прошлого года она приняла участие в учениях вблизи Гардервейка. Королева была одета в камуфляж и имела раскрашенное лицо.

Королева Максима на учениях вблизи Гардервейка / Фото Getty Images

Заметим, что Максима подала заявку как раз вовремя. Чтобы стать резервистом в Нидерландах на условиях неполного рабочего дня, человеку должно быть не менее 55 лет. Королеве сейчас – 54.

Кто из членов нидерландской королевской семьи связан с армией?