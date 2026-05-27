Королева Рания отпраздновала День независимости Иордании в символическом платье

Король Абдалла II и королева Рания отпраздновали 80-ю годовщину независимости Иордании. Состоялась серия торжественных мероприятий, на которых присутствовала почти вся королевская семья.

Иордания официально получила независимость от Соединенного Королевства 25 мая 1946 года. Об этом сообщает Hola.

Смотрите также Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе появились на баскетбольном матче в парных образах

День независимости – один из важнейших национальных праздников страны и имеет особое значение для королевской семьи, поскольку король Абдалла I является основателем современной Иордании.

Короля и королеву сопровождали трое из их четырех детей: кронпринц Хусейн со своей женой, принцессой Раджва, принцесса Сальма и принц Хашем, а отсутствовали принцесса Иман и ее муж Джамиль Александр Термиотис.

Рания выбрала для празднования символическое платье нежно-голубого цвета с узором в виде звезд, напоминающее семиконечную звезду на иорданском флаге, передает Tatler. Свой образ она дополнила украшениями: серьгами, браслетами и колечками, а в руках держала синий клатч.

Королевская семья на День независимости / Фото из инстаграма королевы Рании

Во время церемонии король Абдалла II обратился к нации:

Я обращаюсь к вам с этой земли, земли, которая никогда не покидала свой народ, в годовщину независимости нашей страны – момент, который остается в наших сердцах; обещание и завет, которые мы защищаем с честью и честностью. Восемьдесят лет прошло, а убеждение честного и стойкого народа, непоколебимого в своих принципах, остается сильным,

– сказал он.

Глава государства также вручил ряд медалей учреждениям, которые внесли вклад в прогресс и модернизацию Иордании, в частности Национальной футбольной сборной и фонду королевы Рании.

Что стоит знать о иорданской королевской семье?

Рания встретила своего будущего мужа в августе 1992 года. Через полгода они объявили о помолвке, а 10 июня 1993 года поженились. Супруги воспитывают четырех детей.

Король и королева также имеют двух внуков: в августе 2024 года у Хусейна и Раджвы родилась дочь Иман, а в феврале 2025 года старшая дочь, Иман, родила дочь Амину.

Известно, что иорданская королевская семья поддерживает тесную связь с британской королевской семьей. Кронпринц Хусейн и принц Уильям давно дружат, а принцесса Уэльская жила в Иордании с родителями в детстве. У короля Чарльза III и короля Абдалла II также теплые отношения.