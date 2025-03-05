В сети появились фото короля Чарльза III в молодости: как он выглядел

Королевская семья опубликовала архивные фото короля Великобритании Чарльза III. Фотографии были сделаны тогда, когда он еще был принцем Уэльским – наследником британского престола.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм королевской семьи. На странице появилось сообщение с черно-белыми фотографиями молодого Чарльза III на самолете.

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Почти 50 лет назад, в 1977 году, король, будучи принцем Уэльским, прилетел на реактивном самолете Buccaneer к кораблю HMS Ark Royal с Королевской военно-морской авиабазы Йовилтон,

– говорится в заметке.

На днях король Чарльз III вспомнил свой опыт, когда находился на борту HMS Prince of Wales в море. Во время визита Его Величество встретился с личным составом Королевского флота и Королевских воздушных сил и обратился к команде корабля. Монарх также увидел самолеты F-35B, которые проводили учения по посадке на палубу авианосца, прежде чем выступил с речью перед моряками.

Как пишет журнал People, Чарльз III выразил искреннюю благодарность от имени нации тем, кто находился на борту, "за чрезвычайно ценный вклад и личные жертвы, которые вы и ваши семьи продолжаете делать во имя долга".

Отмечается, что Королевский флот завершает подготовку к большому глобальному развертыванию в Индо-Тихоокеанском регионе, которое состоится уже этой весной.

Король Великобритании получил квалификацию пилота вертолета в 1974 году, прежде чем присоединился к 845 авиационной эскадрильи, действовавшей с авианосца Commando HMS Hermes. Он вспомнил свою службу в ВМС, которая закончилась в феврале 1976 года. Кстати, монарх командовал тральщиком HMS Bronington.