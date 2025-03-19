Получит гражданство другой страны: Кортни Лав убегает из Америки из-за политики Трампа

60-летняя певица Кортни Лав пополнила немалый список звезд, которые переехали или планируют покинуть США из-за действующего президента Дональда Трампа. Она сообщила, где хотела бы жить сейчас.

Вдова фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна заявила, что планирует навсегда переехать в Великобританию. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.

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Кортни Лав выступила в Королевском географическом обществе в Лондоне и призналась, что рада здесь быть. Она раскритиковала президента США и его окружение.

Здесь так прекрасно жить. Через полгода я наконец получу британское гражданство. Я буду гражданкой – подаю документы,

– сообщила Кортни Лав.

Кортни Лав переехала из Лос-Анджелеса в Лондон еще в 2019 году.

Напомним, ранее Мадонна раскритиковала Трампа, который назвал себя королем в одной из публикаций. Певица подчеркнула, что это противоречит демократическим ценностям США.

Какие звезды покидают США из-за президентства Трампа