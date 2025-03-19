Получит гражданство другой страны: Кортни Лав убегает из Америки из-за политики Трампа
- Кортни Лав планирует навсегда переехать в Великобританию из-за недовольства политикой Дональда Трампа.
- Она переехала из Лос-Анджелеса в Лондон в 2019 году и ожидает получить британское гражданство через полгода.
60-летняя певица Кортни Лав пополнила немалый список звезд, которые переехали или планируют покинуть США из-за действующего президента Дональда Трампа. Она сообщила, где хотела бы жить сейчас.
Вдова фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна заявила, что планирует навсегда переехать в Великобританию. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.
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Кортни Лав выступила в Королевском географическом обществе в Лондоне и призналась, что рада здесь быть. Она раскритиковала президента США и его окружение.
Здесь так прекрасно жить. Через полгода я наконец получу британское гражданство. Я буду гражданкой – подаю документы,
– сообщила Кортни Лав.
Кортни Лав переехала из Лос-Анджелеса в Лондон еще в 2019 году.
Напомним, ранее Мадонна раскритиковала Трампа, который назвал себя королем в одной из публикаций. Певица подчеркнула, что это противоречит демократическим ценностям США.
Какие звезды покидают США из-за президентства Трампа
- Эллен Дедженерес и ее жена выставили на продажу свой особняк в Калифорнии после результатов выборов.
- Ева Мендес и Райан Гослинг, которые уже некоторое время живут в Великобритании, планируют оставаться там и в дальнейшем.
- В США не планируют возвращаться также Ева Лонгория, Америка Феррера и другие.