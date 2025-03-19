Вдова фронтмена гурту Nirvana Курта Кобейна заявила, що планує назавжди переїхати до Великої Британії. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на The Daily Mail.

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Кортні Лав виступила у Королівському географічному товаристві в Лондоні та зізналась, що рада тут бути. Вона розкритикувала президента США та його оточення.

Тут так чудово жити. Через пів року я нарешті отримаю британське громадянство. Я буду громадянкою – подаю документи,

– повідомила Кортні Лав.

Кортні Лав переїхала з Лос-Анджелеса до Лондона ще у 2019 році.

Нагадаємо, раніше Мадонна розкритикувала Трампа, який назвав себе королем в одній з публікацій. Співачка підкреслила, що це суперечить демократичним цінностям США.

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